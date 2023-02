Laagvliegende heli's scheren over de regio

ma 13 februari 2023 21.10 uur

BURGUM - Meerdere laagvliegende helikopters van het leger vlogen maandag rond 21.00 uur over de Friese Wouden. Ze deden dit in het kader van de missie Mission Qualification Training.

Er wordt van maandag tot en met woensdag getraind met chinooks en cougar transporthelikopters met diverse lucht- en grondeenheden. Rond 21.00 uur vlogen de heli's van Drachten over Burgum en via Quatrebras richting Kollum.

Het doel van de oefening is crews van de Cougar 'onder hoge dreiging' voor te bereiden op een professionele inzet tijdens missies en operaties in binnen- en buitenland. Om dit goed te volbrengen, is het noodzakelijk het vliegen op lage hoogte te beoefenen. De trainingen zijn zowel overdag als in de avond.