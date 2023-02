Man (43) opgepakt na aantreffen hennepkwekerij

ma 13 februari 2023 17.52 uur

APPELSCHA - De politie heeft maandag een hennepkwekerij aangetroffen in een woning aan de Maadsingel in Appelscha. Na een anonieme tip via Meld Misdaad Anoniem werd er een inval gedaan.

In de woning stonden zo'n 200 hennepplanten. De 43-jarige bewoner is aangehouden. Hij is meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. De apparatuur en plantjes zijn door een speciaal bedrijf vernietigd.

