Kinderhartcentrum Groningen blijft open, besluit minister

ma 13 februari 2023 15.07 uur

GRONINGEN - De kinderhartcentra in Groningen en Rotterdam blijven open. De centra in Utrecht en Leiden moeten sluiten, dat heeft minister Kuipers van Volksgezondheid bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer.

Het UMCG heeft een jaar lang gevochten voor het voortbestaan van dit centrum. Het kinderhartcentrum in het UMCG behandelt kinderen met een aangeboren hartafwijking.

Er liep al jaren een discussie over de concentratie van de kinderhartcentra om de kwaliteit te behouden. Er zijn in de toekomst niet genoeg patiënten voor alle vier centra, waardoor artsen niet voldoende operaties uitvoeren.

Kuipers' voorganger De Jonge nam ruim een jaar geleden een ander besluit. De Jonge wilde dat Groningen en Leiden gingen sluiten. De Nederlandse zorgautoriteit (NZa) kwam daartegen in het verweer.

De Tweede Kamer moet nog wel akkoord gaan met het besluit.