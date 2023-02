Drankrijder uit Achtkarspelen gepakt in het Westerkwartier

ma 13 februari 2023 13.07 uur

MARUM - Een 35-jarige inwoner uit de gemeente Achtkarspelen is in het afgelopen weekeinde tegen de lamp gelopen in de gemeente Westerkwartier. De alcomobilist reed op de Parallelweg bij Marum en werd door de politie staande gehouden. Een blaastest wees uit dat de man te diep in het glaasje had gekeken.

Op het politiebureau blies de drankrijder 375 ug/l. Naast een proces-verbaal was de score goed voor een rijverbod van enkele uren.