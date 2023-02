Echtpaar Stoop-Nieuwenhuijs uit Burgum viert briljanten huwelijk

ma 13 februari 2023 12.09 uur

BURGUM - Ruim 73 jaar geleden was het een geluk bij een ongeluk dat Jeanne Nieuwenhuijs (toen 15 jaar) ten val kwam met haar fiets. Johannes Stoop (toen 17 jaar) hielp haar overeind en de vonk sloeg over. Toen er later een feestavond was van de handbalvereniging werden ze officieel een paar. Het jonge stel trouwde 65 jaar geleden op 12 februari.

Burgemeester Jeroen Gebben bezocht het echtpaar op maandag 13 februari om ze namens de gemeente te feliciteren met hun bijzondere huwelijksjubileum.



Beide echtelieden groeiden op in Delft. Ze zaten bij elkaar op school en gingen naar dezelfde kerk. Meneer werkte bij het Kadaster in Den Haag, Rotterdam, Den Bosch en Leeuwarden. Om die reden verhuisde het gezin regelmatig. Van Den Haag, Ridderkerk, Vught naar het Friese Burgum. Waar ze sinds 1974 met veel plezier wonen.

Het echtpaar kreeg zes kinderen. Tot hun grote verdriet kwam er ook een kind te overlijden, een paar dagen na de geboorte.

Mevrouw Stoop werkte voor haar huwelijk acht jaar als verkoopster bij Vroom en Dreesmann. Later werd ze inkoopster voor meerdere filialen en werkte ze onder andere voor de V&D winkel aan de Prinsengracht in Amsterdam. Zoals het ging in die tijd, stopte mevrouw met werken toen ze gingen trouwen.

Het echtpaar had jarenlang een stacaravan in Wateren waar ze in hun vrije tijd graag verbleven. Meneer en mevrouw Stoop wonen nog zelfstandig en naar omstandigheden verkeren ze in goede gezondheid. Met wat hulp in de huishouding redden ze zich nog goed.

