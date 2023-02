Echtpaar Westerhuis-De Vries uit Kootstertille 60 jaar getrouwd

ma 13 februari 2023 11.54 uur

KOOTSTERTILLE - Burgemeester Oebele Brouwer bracht op maandag een bezoek aan Ale Westerhuis (1939) en IJmie Westerhuis de Vries (1941) omdat ze deze dag hun 60-jarig huwelijksjubileum vieren.

Het was liefde op het eerste gezicht toen Ale en IJmie elkaar voor het eerst zagen. Westerhuis zat bij de marine in Den Helder en was met de bus op weg terug naar Friesland. Mevrouw De Vries zat ook in de betreffende bus met een zakje patat. Zij bood hem een frietje aan en zo raakten ze aan de praat. Na een paar jaar verkering trouwde het paar. Ze kregen drie kinderen, een dochter en twee zoons. Later kwamen daar twee kleinkinderen bij.

Vrij snel na hun trouwen nam het jonge echtpaar ze een SPAR levensmiddelenwinkel over in Leeuwarden. Na zes jaar ondernemen in Leeuwarden verhuisde het echtpaar naar Kootstertille, waar ze samen ook een SPAR winkel runden. Mevrouw zorgde, naast haar werk in de winkel, voor het huishouden thuis. Tien jaar voordat het echtpaar stopte met hun winkel overleed hun middelste zoon op 24-jarige leeftijd. Hij was als slager werkzaam in de winkel. Het gemis was zo groot dat het voor het echtpaar moeilijk was hun zaak voort te zetten. Het overlijden van hun zoon is nu 32 jaar geleden.

Meneer en mevrouw Westerhuis-De Vries proberen zoveel mogelijk van het leven te genieten. Op zaterdagmiddag, na sluitingstijd van de winkel, gingen ze vaak samen met het gezin naar de camping in Makkum. Ook ging het echtpaar ieder jaar met kennissen op wintersport naar Oostenrijk.

Mevrouw beleeft aan naaien een leuke hobby. Zo maakte ze destijds haar eigen trouwjurk. Door haar drukke bestaan bleef er voor deze hobby helaas geen tijd meer over. Wel bleef ze in de nachtelijke uurtjes de \'zondagse kleren’ voor haar kinderen maken. Het echtpaar sportte tot voor kort nog iedere week in het dorpshuis van Kootstertille. Helaas lukt dit niet meer omdat beiden niet voldoende zijn hersteld van corona.



De jubilarissen vieren hun bijzondere huwelijksjubileum met de hele familie.

