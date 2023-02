Auto in de sloot op de Spekloane

ma 13 februari 2023 01.04 uur

BOELENSLAAN - Op de Spekloane ter hoogte van de Terpsterwei is zondag aan het einde van de avond een auto in een sloot geraakt. De bestuurder werd naar eigen zeggen in de bocht naar rechts aan de binnenkant ingehaald door een lichtblauw voertuig.

Toen passanten aan kwamen rijden, kropen de bestuurder en bijrijder net uit het voertuig, wat in de sloot lag. Een ambulance kwam ter plaatse omdat één van de heren letsel aan zijn handen had. Hij hoefde echter niet mee met de ambulance. Een blaastest was negatief. Berger Tolman haalde de auto, die zwaar beschadigd raakte, uit de sloot en voerde deze af.

De auto had rechtsachter schade door het lichtblauwe voertuig. Eventuele getuigen kunnen zich melden op 0900-8844.

FOTONIEUWS