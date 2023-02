Burgumer vliegt over de kop na botsing met bloembak

zo 12 februari 2023 21.05 uur

GARYP - Een 47-jarige automobilist uit Burgum vloog zondagavond met zijn Mercedes over de kop nadat hij in botsing kwam met een bloembak. De bestuurder zag de wegversmalling op de Gravinneloane in Garyp te laat. Een aanrijding was het gevolg waarbij de auto op de kop tot stilstand kwam.

Zowel de politie als een ambulance kwamen ter plaatse voor de eerste hulpverlening. Ook de Burgumer brandweer werd om 19.30 uur gealarmeerd. Zij hoefden niet meer in actie te komen en zijn niet meer ter plaatse geweest. De man was al uit het voertuig.

Hij is uiteindelijk door de politie meegenomen naar het politiebureau nadat hij een blaastest voor alcoholgebruik had gedaan. Op het bureau heeft de verdachte daarna een ademanalyse moeten doen om te onderzoeken hoeveel alcohol hij had genuttigd.

De Mercedes raakte total loss. Een berger heeft het voertuig weer op de wielen gezet en daarna afgevoerd.

De politie liet maandag weten dat de bestuurder op het bureau een score van 770 µg/l had op de ademanalyse. Zijn rijbewijs is ingevorderd en in afwachting van een besluit van de officier van justitie zit hij de komende weken zonder rijbewijs.

FOTONIEUWS