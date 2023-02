Automobilist haalt met 200 km/u politieauto in op as

zo 12 februari 2023 16.41 uur

HURDEGARYP - Een 24-jarige automobilist racete zondag omstreeks 11.00 uur met 200 km/u over de Centrale As. De bestuurder uit Mitselwier had niet in de gaten dat hij bij Damwâld een onopvallend videovoertuig van de politie inhaalde in zijn auto.

Als smoes vertelde hij later aan de agenten dat hij zijn auto even wilde uitproberen na een reparatie. De testcoureur reed uiteindelijk na correctie 191 km/u. Bij Hurdegaryp werd hij aan de kant gezet. De politie had in hun witte Jaguar een trajectmeting uitgevoerd.

De Metslawierster bevestigt het verhaal van de politie aan WâldNet. Hij had volgens eigen zeggen maar heel even 200 gereden. "Ik heb nieuwe onderdelen geplaatst, deze wou ik graag proberen in verband met de garantie."

Het rijbewijs van de jongeman is ter plaatse door de politie ingevorderd. Op de Centrale As geldt een maximum snelheid van 100 km/u.