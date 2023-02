Dit bedrijf veroorzaakt het monotone geluid in Burgum

za 11 februari 2023 13.53 uur

SUMAR - Al enkele dagen houdt een monotoon geluid tientallen Burgumers en Sumarders bezig. Meerdere lezers namen contact op en op een Facebook-post kwamen honderden reacties binnen. Het geluid klinkt als een ventilator of stofzuiger en gaat dag en nacht door.

Het geluid was vooral te horen in Winterswijk. Dit komt mede doordat de wind in oostelijke richting waait. Het geluid was niet te horen in Burgum West.

Papierfabriek

Uit een klein onderzoek van WâldNet is inmiddels duidelijk wie de veroorzaker is. Het gaat om de papierfabriek Essity in Sumar. WâldNet was niet de eerste die belde, het bedrijf had al meerdere telefoontjes gehad.

Geluidsdemper

Het bedrijf laat in een reactie weten dat de oorzaak een kapotte geluidsdemper is. Alle instanties zijn al ingelicht in verband met de overlast. De geluidsdemper moet er normaliter juist voor zorgen dat de geluidsoverlast tot een minimum beperkt wordt.

Volgende week opgelost

Een medewerker van Essity zegt dat afgelopen week al geprobeerd is om de geluidsdemper te repareren maar dat dat tot op heden nog niet gelukt is. Het bedrijf hoopt dat het volgende week wel slaagt. Mogelijk moet er een kraan aan te pas komen omdat het apparaat zich op het dak van de fabriek bevindt.