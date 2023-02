Nieuwe expositie geopend in gemeentehuis in Buitenpost

za 11 februari 2023 10.40 uur

BUITENPOST - Vanaf vrijdag exposeren Eva Oude Ampsen uit Lutjegast en Karel Sterk uit Kollum in het gemeentehuis in Buitenpost. De tentoonstelling werd vrijdag geopend door wethouder Tjibbe Brinkman. De expositie duurt tot en met 27 april en is te bezichtigen tijdens de openingsuren van het gemeentehuis.

Eva Ouden Ampsen

Kunstenaar Eva Ouden Ampsen woont en werkt in een voormalige pastorie in het Groninger Westerkwartier. Haar werk is gevarieerd, zowel in vorm en thema, als in techniek en materiaal.

Het vrouwenportret is een steeds terugkerend thema en een grote inspiratiebron, evenals de geisha, wat haar werk een Oosterse uitstraling geeft. Kenmerkend voor haar werk is de unieke, decoratietechniek: miljoenen stipjes die aan haar werk een sfeervolle, kleurrijke en soms sprookjesachtige uitstraling geven.

Karel Sterk

Kunstenaar Sterk maakt keramiek. Wanneer Karel een nieuwe sculptuur of vaas-sculptuur maakt, zijn de vormcontrasten van hoekig/rond en scherp/zacht zijn uitgangspunt. Dat is voor hem een onuitputtelijke bron van inspiratie en daardoor een steeds terugkerend thema in zijn werk.

De harde, scherpe lijnen in contrast met zachte, vloeiende vormen zoals je die bijvoorbeeld aantreft in sneeuwduinen na een stormachtige wind en in zandduinen aan de kust. Hij vindt het steeds boeiend om deze tegenstellingen, zonder een duidelijk plan, uit te werken tot een harmonieus geheel.

Karel bouwt zijn sculpturen en vaassculpturen op uit rollen klei, laagje voor laagje. ledere laag wordt meteen afgewerkt om de scherpe lijnen en de holle en bolle vlakken de juiste vorm te geven. Zo houdt de kunstenaar goed zicht op de ontwikkeling van de sculptuur tijdens het opbouwen.

