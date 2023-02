‘Rechterlijk pardon’ voor scooterrijder onder invloed

vr 10 februari 2023 16.30 uur

LEEUWARDEN - Een 36-jarige Drachtster die begin september 2021 onder invloed van alcohol en cannabis op een scooter had gereden en bij een ongeval was betrokken, kreeg daarvoor vrijdag bij de politierechter geen extra straf.

Vier gekneusde ribben

De Drachtster reed op 1 september 2021 over de Stationsweg en zag te laat dat het verkeer voor hem stilstond. Hij moest hard remmen en kwam ten val. In het ziekenhuis bleek dat de man vier gekneusde ribben had opgelopen.

Bloedonderzoek

In de ambulance werd een drugstest en een alcoholtest afgenomen. De alcoholtest zou hij gesaboteerd hebben, maar later had hij alsnog toestemming gegeven voor een bloedonderzoek. Hij was onder invloed van cannabis en alcohol. De uitslag van de alcoholtest was 2,29 promille.

Jointjes gerookt en alcohol gedronken

Hij verklaarde destijds bij de politie - hij verscheen vrijdag niet op de zitting - dat hij de avond voor het ongeval een paar jointjes had gerookt en alcohol had gedronken. 's Ochtends had hij ook nog een joint gehad en een of twee halve liters bier.

Hoger beroepszaak

De man was in de tijd tussen het ongeval en de dag van de zitting voor een hoger beroepszaak bij het gerechtshof geweest. De rechter moet er dan rekening mee houden wat de straf zou zijn geweest als de zaak van het ongeval bij het hof zou zijn meegenomen.

Rechterlijk pardon

Met de advocaat kwam de rechter tot de conclusie dat de straf niet veel hoger zou zijn uitgevallen. De rechter verklaarde de man schuldig aan rijden onder invloed, maar een straf bleef achterwege, het zogeheten 'rechterlijk pardon’.