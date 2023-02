Loodzware transformator in grote tent in 'stukjes geknipt'

vr 10 februari 2023 14.01 uur

TYTSJERK - In een acht meter hoge witte tent wordt de 250 ton zware transformator de komende weken gedemonteerd. Tijdens het transport - op 7 september 2021 - viel de transformator om toen het landweggetje in elkaar zakte vanwege het gewicht. De trafo was onderweg naar het hoogspanningsstation Louwsmeer aan de Rustenburgerweg bij Tytsjerk.

De tent moet er tijdens de demontage voor zorgen dat er beschutting is tegen alle mogelijke weersomstandigheden. Een mobiele kraan staat in de tent om te helpen bij de demontage.

Het was eigenlijk direct al duidelijk dat de loodzware transformator uit elkaar gehaald moest worden om deze weg te krijgen uit het weiland. Vanwege het gewicht (250 ton) is het vrijwel onmogelijk om deze op een andere manier weg te krijgen. Sommige mensen dachten dat een helikopter de uitkomst zou bieden maar niets is minder waar. Een Chinook-transporthelikopter kan maximaal 12.7 ton tillen.

Tijdens de demontage wordt de trafo eerst leeggehaald. Hij zit nog vol olie. Daarna zal het bedrijf Interbaro hem uit elkaar halen. In stukjes wordt de transformator vervolgens afgevoerd.

FOTONIEUWS