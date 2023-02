'Drankrijder mag blij zijn dat hij nog leeft'

vr 10 februari 2023 12.15 uur

LEEUWARDEN - Een 28-jarige inwoner van Surhuisterveen had een engeltje op zijn schouder, toen hij in november 2020 bij Buitenpost met zijn auto op de kop in de sloot belandde. Dat vond ook rechter Klaas Bunk: "Hij mag blij zijn dat hij nog leeft".

Ruk aan het stuur

De Feanster moest zich vrijdag voor de rechter verantwoorden: de man had gedronken voor hij in de auto stapte. Hij kwam niet opdagen. De man had bij de politie verklaard dat hij iets over de weg zag flitsen, op het moment dat er een tegenligger aan kwam. Hij gaf een ruk aan het stuur en deed dat waarschijnlijk iets te hard.

Promillage van 1,54

Op de Bruggelaan bij Buitenpost belandde de Renault Mégane op de kop in de sloot. De bestuurder werd overgebracht naar het ziekenhuis in Drachten. Daar werd bloed afgenomen. Met een promillage van 1,54 zat de Feanster ruim drie keer boven de toegestane 0,5 promille.

"Drie flesjes ofzo"

Hij verklaarde dat hij "drie flesjes ofzo" had gedronken. Hij zou ook nog twee blikjes bier hebben gehad. Een iets te voorzichtige raming vond officier van justitie Marijn Gort. Zij hield het op minstens negen of tien biertjes. De rechter volgde het voorstel van de officier en veroordeelde de Feanster tot een geldboete van 1100 euro en een voorwaardelijke rijontzegging van zeven maanden.

Gereden onder invloed van drugs

Dat er een voorwaardelijk rijverbod uit de bus kwam had alles te maken met de ouderdom van de zaak. De officier wist nog te melden dat de Feanster onlangs – in november vorig jaar – nog een boete heeft gekregen voor het rijden onder invloed van drugs.