Plaatselijke gladheid: scooterrijdster onderuit

vr 10 februari 2023 09.05 uur

TWIJZEL - Een scooterrrijdster ging vrijdag onderuit op de gladde klinkers van de Boppelannen in Twijzel. Het eenzijdige ongeval vond omstreeks 8.10 uur plaats.

De politie en een ambulance kwamen ter plaatse. De vrouw is met mogelijk schouderletsel / hersenschudding overgebracht naar het ziekenhuis.

Eerder op de ochtend belandde aan de Homear in Harkema een 45-km auto in de sloot. Dit ongeval vond omstreeks 7.00 uur plaats. Het is onbekend of dit ongeval ook met gladheid te maken had.

