Burgumer cokedealer loopt tegen de lamp door brief aan gemeente

do 09 februari 2023 13.15 uur

LEEUWARDEN - Door onder meer een anonieme brief aan de gemeente is een cokedealer uit Burgum eind 2021 tegen de lamp gelopen. Tegen de 32-jarige man werd donderdag een werkstraf van 240 uur geëist plus een voorwaardelijke celstraf van zes maanden, proeftijd drie jaar.

Maximale werkstraf

Behalve de maximale werkstraf eiste de officier van justitie dat de Burgumer het geld terugbetaalt dat hij heeft verdiend met de verkoop van de coke.

De politie heeft berekend dat de Burgumer ruim 14.000 euro heeft overgehouden aan de verkoop van de cocaïne. De officier gaat er vanuit dat de man vanaf eind 2020 ongeveer een jaar heeft gedeald.

Anonieme brief

Hij dealde volgens de officier niet dagelijks en ook geen grote hoeveelheden, maar hij had wel een vaste klantenkring. De politie kwam in november 2021 in actie na een anonieme melding en een brief die was gericht aan de gemeente Tytsjerksteradiel. Daarin stond dat de verdachte vanuit zijn woning cocaïne dealde.

Financiële problemen

Bij de inval in de woning vond de politie behalve ruim 60 gram cocaïne ook een kleine hoeveelheid XTC, ruim 18 gram ketamine en 0,74 gram 2C-B, een psychedelische drug.

De Burgumer zei dat hij vanwege financiële problemen was gaan dealen. Hij had schulden die hij moest terugbetalen. Bovendien had hij een gokprobleem.

Tipgever heeft vrienden meegeteld

Volgens de anonieme brief was het een komen en gaan van drugsklanten op het adres van de verdachte. Er stonden vaak auto’s voor de deur en het ging meestal om korte bezoekjes. De briefschrijver had schromelijk overdreven, vond de Burgumer. De tipgever zou ook de vrienden hebben meegeteld die bij hem over de vloer kwamen.

Nattevingerwerk

De man heeft zijn leven momenteel goed op orde. Drugs gebruikt hij niet meer en gokken doet hij ook niet meer. Hij heeft zichzelf op een landelijke zwarte lijst laten zetten. Hij beklaagde zich erover dat hij meer dan een jaar heeft moeten wachten op de rechtszaak.

De berekening van de winst die hij gedraaid zou hebben, noemde hij 'nattevingerwerk'. "Dat klopt totaal niet", aldus de Burgumer.

Advocaat wil kortere werkstraf

De officier van justitie noemde de ontnemingsvordering "een bijzonder minimale berekening". Normaal worden in dit soort zaken gevangenisstraffen opgelegd, maar dat ging de officier te ver.

Voor het bezit van ketamine eiste de officier een boete van 500 euro, bovenop de 240 uur werkstraf en de voorwaardelijke gevangenisstraf. Advocaat Harvey Crozier vond dat kon worden volstaan met een werkstraf van 120 uur plus 60 uur voorwaardelijk en een kortere proeftijd.

De rechtbank doet op 23 februari uitspraak.