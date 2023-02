Cold Classic Car Experience start zaterdag in Dokkum

wo 08 februari 2023 16.00 uur

DOKKUM - De Markt in Dokkum is zaterdag tussen 10.00 uur en 11.30 uur het toneel van de start van de tourtocht Cold Classic Car Experience. Auto's van vóór 1990 die een tocht maken door Noorwegen.

Het is dit jaar de 5e editie van de tocht en op 11 februari vanaf 10.00 uur verzamelen de deelnemers zich om rond 11.30 uur te starten. Volgens de organisatie is Dokkum een pracht stad en er zijn maar liefst 4 deelnemende teams uit Dokkum. "Daarbij ligt het mooi op de route naar de Eemshaven waar we de boot op gaan naar Noorwegen." aldus de organisatie.

Het team De Zware Hufters bedacht deze CCCE omdat ze na zes jaar Carbagerun wel eens iets anders wilden. Door de jaren heen was er best wat ervaring met veel verschillende soorten auto's opgedaan. Van een grote bestelbus, een Audi V8 tot een tweetal Dafjes. "En juist die laatste bleven hangen in het geheugen! Wat een ervaring was dat om met een oude simpele auto zo'n tocht in de winter te volbrengen."

"Uiteraard moest er gesleuteld en creatief gedacht worden over hoe de eindstreep te halen. Het gevoel waarmee we toen aan de eindstreep stonden, is de grondslag van de CCCE. Want stel je eens voor: je hebt een leuk oud wagentje en daarmee ga je de meest uitdagende wegen in Noorwegen en Zweden bedwingen. Veel gladdigheid, sneeuw, en een top sfeer zorgen voor de basis ingrediënten van deze tocht."

De CCCE is bewust kleinschalig en er doen maximaal 20 teams mee. De organisatie rijdt mee om iedereen tijdens de tocht te ondersteunen en pechgevallen te helpen. Onderweg krijgen de teams opdrachten om uit te voeren. Hiermee wordt het klassement bepaald. Het gaat uiteraard bij de CCCE niet om snelheid. "Geloof ons: met je oude auto iedere dag de finish halen voelt echt als winnen!" Daarnaast verzamelen de deelnemers ook nog geld in voor het goede doel Autisme Centrum De Boog in Heerhugowaard.

Meer info: www.ccce.nl