Brandweer blust afvalbrand in Harkema

wo 08 februari 2023 08.04 uur

HARKEMA - De brandweer van Surhuisterveen moest dinsdagnacht net na 02.30 uur in actie komen voor een buitenbrand op de Boekweistrjitte in Harkema. Het betrof een bult afval wat in brand brand was gestoken.

De brandweer is ter plaatse gekomen om het vuur te doven. De politie was ook aanwezig en heeft een onderzoek ingesteld. Het is de laatste tijd vaker raak met afvalbrandjes in Harkema.