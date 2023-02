Minderjarige jongen doet valse melding van auto te water in Burgum

di 07 februari 2023 21.55 uur

BURGUM - De politie heeft dinsdag een stevig gesprek gevoerd met een minderjarige jongen uit de gemeente Tytsjerksteradiel. De jongeman had namelijk een valse melding gedaan bij de meldkamer. Hij had verteld dat er op de Burgumerdaam in Burgum even voor 17.00 uur een blauwe auto met daarin twee mensen te water was geraakt. Ook zou het voertuig al volledig onder water liggen.

De hulpdiensten rukten groots uit. Er kwamen meerdere politievoertuigen ter plaatse. Ook de brandweer zocht mee en de traumahelikopter vloog ook al boven Burgum. Tijdens de zoekactie werd langzaam duidelijk dat het om een valse melding ging.

De politie heeft de puber in de avond opgezocht. De agenten hebben een stevig gesprek met hem gevoerd en de broek flink opgebonden. Door valse meldingen kunnen mensen, die het echt nodig hebben, de dupe worden.

