80 uur werkstraf voor Burdaarder (43) voor mishandeling zwager

di 07 februari 2023 16.30 uur

LEEUWARDEN - Een 43-jarige inwoner van Burdaard maakte zich eind juli vorig jaar schuldig aan een poging tot zware mishandeling. De man werd dinsdag door de politierechter veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur plus 80 uur voorwaardelijk.

Onderlinge spanningen

Het slachtoffer van de mishandeling was de zwager van de verdachte. Hij en zijn partner deelden op dat moment een woning met zijn zwager en schoonzus. Er zou al langere tijd sprake zijn van onderlinge oplopende spanningen, toen in de nacht van 30 juli vorig jaar de bom barstte.

Tegen het hoofd geschopt

De zwager had opmerkingen gemaakt over het op luide toon telefoneren van de verdachte. De verdachte zou vervolgens in woede zijn ontstoken. Hij zou zijn zwager hebben geslagen en geschopt, ook tegen het hoofd. De zwager had bij de politie verklaard dat hij tegen het hoofd, de benen en de armen was geschopt.

Hard op het hoofd geraakt

De verdachte ontkende het slaan en schoppen. De rechter ging er op basis van de verwondingen toch vanuit dat de man zijn zwager had geschopt. De man had een zwelling op het voorhoofd en een schram op het jukbeen. Volgens een vertegenwoordiger van Slachtofferhulp heeft hij een trauma aan het incident overgehouden, waarvoor hij in therapie moest.

"Een eruptie van frustraties"

Bij de verdachte was die nacht volgens de rechter sprake van "een eruptie van alle frustraties". "U had andere keuzes moeten maken", stelde de rechter. De man moet aan zijn zwager 1000 euro smartengeld betalen. De Burdaarder heeft zelf hulp gezocht. "Ik ben niet trots op wat er is gebeurd", zei hij als laatste woord.