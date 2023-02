Alle dorpen in Tytsjerksteradiel krijgen glasvezel van Delta

di 07 februari 2023 15.35 uur

BURGUM - Delta Netwerk gaat in Tytsjerksteradiel glasvezel aanleggen. Na het verstrijken van de verlengde campagne worden naast de eerder aangekondigde dorpen Tytsjerk, Suwâld en Hurdegaryp ook de overige dorpen aangesloten op het glasvezelnetwerk.

Er zijn voldoende inwoners die zich hebben aangemeld. In de tweede helft van 2023 wordt er gestart met de schouw door de aannemer.

Sybryn Hettinga van Delta Netwerk laat weten: "We zijn heel blij dat het gelukt is. De drie dorpen Tytsjerk, Suwâld en Hurdegaryp hadden de doelstelling al gehaald en zijn eerder aangekondigd. Nu is er ook in de overige dorpen genoeg animo voor de aanleg van glasvezel. Het is voor iedereen hier heel fijn dat alle inwoners van Tytsjerksteradiel aangesloten worden op het glasvezelnetwerk."

Delta verzorgt het netwerk in de gemeente. Mensen die hiervan gebruik willen maken moet bij een andere partij een abonnement afsluiten om uiteindelijk gebruik te kunnen maken van internet over de glasvezel-lijn.

