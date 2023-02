Voorwaardelijke straf voor Leeuwarder die jongen van 17 van de fiets trekt

di 07 februari 2023 15.30 uur

LEEUWARDEN - Voor de mishandeling van een 17-jarige jongen in Gytsjerk is een inwoner van Leeuwarden (55) veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf van een week. De Leeuwarder moet de jongen 100 euro smartengeld betalen.

Mikpunt van pesterijen

De mishandeling vond ruim een jaar geleden plaats, op 20 januari vorig jaar bij de bibliotheek in Gytsjerk. De Leeuwarder zorgde destijds voor zijn zieke ex-partner. Zij, en hij ook, zouden destijds het mikpunt zijn geweest van pesterijen van een groepje jongens. Toen de groep jongens zich rond een uur of 8 \'s avonds bij de bibliotheek verzamelde ging de verdachte er naar toe.

Aan de capuchon van de fiets getrokken

Volgens hem om uit te leggen dat zijn ex-partner erg ziek was en om te vragen waarom de jongens hun lastig vielen. Hij zou alleen maar de fiets van een van de jongens hebben vastgepakt. Er was volgens twee getuigen veel meer gebeurd: de verdachte zou de jongen aan de capuchon van de fiets hebben getrokken. Vervolgens zou hij de jongen, terwijl die op de grond lag, hebben geschopt.

Vroeger gebokst

Niets van waar, volgens de verdachte. Hij zou vanwege fysieke beperkingen niet eens in staat zijn om schoppen uit te delen. "Ik kan niet eens een voetbal wegtrappen", opperde hij. De jongen had schaafwonden op de knieën en naderhand last van hoofdpijn en pijn aan zijn been. De verdachte heeft vroeger gebokst, had hij aan de politie verteld. Als hij de jongen al had toegetakeld, dan was er volgens hem wel meer letsel geweest.

"U was overmand door emoties"

Hij had wel tegen de politie gezegd dat hij die avond "kookte van woede". Dat was ook waar officier van justitie Margreeth Meijer van uit ging. "U was overmand door emoties".

Dat was nog geen excuus om iemand te mishandelen, vond de officier. "U had uw handen thuis moeten houden". Bij haar strafeis nam Meijer de rol van het slachtoffer mee.

"Onbegrijpelijk dat de jeugd zich bezighoudt met mensen te treiteren"

Zij eiste een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee weken plus betaling van 100 euro smartengeld aan het slachtoffer. Rechter Kim de Groot hield ook rekening met de rol die de jongen en zijn vrienden speelden in het verhaal. "Het verdient geen schoonheidsprijs, zoals de jongens met u en uw ex-partner zijn omgegaan. Het is onbegrijpelijk dat de jeugd zich op die manier bezighoudt met mensen te treiteren".

"U had van hem af moeten blijven"

Toch had de Leeuwarder de politie moeten bellen, vond De Groot. "Ik snap uw gevoel van onmacht, maar daar is de politie voor. U had van hem af moeten blijven." De rechter maakte er een week voorwaardelijk van en wees 100 euro smartengeld toe aan het slachtoffer. De Groot: "Ik vind wel dat u een waarschuwing moet hebben".