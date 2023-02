Brand in meterkast van woning in Wijnjewoude

ma 06 februari 2023 10.51 uur

WIJNJEWOUDE - In een woning aan Mounleane in Wijnjewoude is maandagochtend brand ontstaan in de meterkast. Een klusser die toevallig in de buurt aan het werk was heeft de brand geblust. De brandweer is ter plaatse gekomen voor nacontrole.

Toch liep de meterkast flinke schade op. Deze brandde volledig uit. Bij de brand raakte niemand gewond.

