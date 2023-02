Automobilist rijdt te snel onder invloed van drugs en heeft dubbel spijt

zo 05 februari 2023 12.15 uur

GARYP - Waar een 47-jarige man uit Opsterland eerst spijt had dat hij een agent niet had geslagen na zijn aanhouding, veranderde dat een dag later in berouw. Onderweg naar het cellencomplex had de man geroepen: "Ik had je op je bek moeten slaan! Dat had ik moeten doen!". Achteraf schaamde hij zich kapot voor zijn gedrag.

Agenten hielden de man vrijdag rond 21.00 uur staande op de N31 bij Garyp. Hij was gelaserd met een snelheid van 155 km/u. Toen hem werd verteld dat hij zijn rijbewijs werd ingevorderde raakte de man buiten zinnen. Hij schold de agenten uit, schreeuwde de dienders allerlei verwensingen toe en verzette zich tegen zijn aanhouding. Vervolgens onderweg naar het cellencomplex kwam de spijt dat hij de agenten niet had geslagen.

Uit een speekseltest op het politiebureau bleek ook nog eens dat de bestuurder onder invloed was van drugs. Daarnaast hebben de agenten aangifte gedaan tegen de man vanwege zijn gedrag tijdens de aanhouding. Hem werd dus naast de snelheidsovertreding ook nog het rijden onder invloed van drugs en belediging ten laste gelegd.

De dag na zijn aanhouding gaf de man aan dat hij spijt had van zijn woorden. Hij schaamde zich diep. Desondanks zal hij zich binnenkort voor de opgelegde feiten moeten verantwoorden bij de rechter.