Kollumer brug voorzien van leuningen

do 02 februari 2023 21.00 uur

KOLLUM - De Molenkampsbrug in Kollum is donderdag voorzien van de nieuwe brugleuningen. De komst van de leuningen heeft nog heel wat voeten in de aarde gehad.

Het duurde niet alleen vier maanden, er werden zelfs tijdens een raadsvergadering vragen over gesteld. raadslid Bouwina van Dellen (FNP) vroeg zich luidop af waarom de brug geen leuningen had. Wethouder Aant Jelle Soepboer beloofde dat ze nog in januari zouden worden geplaatst. Dat is niet gelukt, het werd twee dagen later.

De nieuwe brug werd gerealiseerd door aannemer Koninklijke Oosterhof Holman. De oude brug werd in maart 2022 gesloopt en daarna is begonnen met de bouw van de nieuwe brug. Deze was sinds september 2022 weer in gebruik.

Betonblokken zorgden er in de afgelopen maanden voor dat mensen veilig de brug konden passeren. Nu de brugleuningen zijn gemonteerd, kunnen deze binnenkort worden verwijderd.

