Winkeldief (24) betrapt in Drachtster supermarkt

do 02 februari 2023 10.23 uur

DRACHTEN - Een 24-jarige winkeldief is woensdag door de politie opgepakt in Drachten. De diefstal vond plaats in een supermarkt aan de Marke.

De verdachte is een 24-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats. De man is door de politie meegenomen en de politie heeft de zaak in onderzoek.