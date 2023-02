Gemeentehuis: kachel gaat omlaag naar 20 graden

do 02 februari 2023 10.16 uur

BURGUM - Ook op het gemeentehuis in Burgum gaat de kachel wat omlaag. De kantoorruimtes worden binnenkort tot 20 graden verwarmd, dat was altijd 21 graden.

Het gemeentebestuur geeft hiermee gehoor aan een motie die begin november 2022 werd ingediend. "Temperaturen van ruim boven de 20 graden in zowel publiekshal als vergaderruimten zijn niet meer passend in een tijd waarin van iedereen wordt gevraagd te matigen." aldus de PvdA-Groenlinks, CDA en FNP. De motie werd breed gedragen in de raad.

De temperatuur in de kantoren gaat naar 20 graden en in de publiekshal wordt er pas verwarmd als de temperatuur daalt tot onder de 19 graden. Ook wordt er gepoogd om naden en kieren te dichten. Er is ook gekeken naar andere gebouwen en vooral het zwembad en de sporthallen zijn grote energieslurpers.

In de sporthalen gaat de thermostaat ook met 1 of 2 graden omlaag en wordt de recirculatie weer aangezet zodat er geen koude lucht van buiten naar binnen wordt geblazen. In het zwembad van Burgum wordt de groepsdouche - waarbij 12 douches tegelijk gaan stromen - uitgeschakeld buiten de tijden van zwemlessen om. De warmwaterdagen blijven wel gewoon bestaan. Op deze dagen is het bad extra verwarmd voor ouderen en mensen die op therapeutische basis zwemmen, mensen met een beperking, en het ouder en kind zwemmen. "Deze zijn gebaat bij een iets hogere badtemperatuur."