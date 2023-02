Elly van der Goot nieuwe directeur Schouwburg De Lawei

wo 01 februari 2023 17.38 uur

DRACHTEN - De 51-jarige Elly van der Goot is per 1 maart 2023 benoemd als nieuwe directeur-bestuurder van Schouwburg De Lawei. Zij wordt daarmee de opvolger van Stef Avezaat. Hij is sinds 2003 directeur-bestuurder van het theater in Drachten en vertrekt vanwege het bereiken van zijn pensioengerechtigde leeftijd.

Met Elly van der Goot krijgt de Lawei een directeur-bestuurder met een bewezen trackrecord als leidinggevende en toezichthouder in de culturele sector en de vrijetijdseconomie.

Elly van der Goot is geen vreemde in Smallingerland, Fryslân en het Noorden. De afgelopen 9 jaar werkte ze als interimmanager, o.a. als zakelijk directeur van Museum Dr8888 en als leidinggevende o.a. bij de provincies Fryslân, Groningen en Drenthe.

Johan Russchen, voorzitter van de Raad van Toezicht van Schouwburg de Lawei: "De Raad van Toezicht is verheugd met de benoeming van Elly van der Goot. Elly is een mensgerichte directeur-bestuurder, met oog voor cultureel ondernemerschap en een groot netwerk in het Noorden. Zij is in staat om bruggen te slaan binnen de organisatie en met de belangrijke stakeholders uit de omgeving. Wij zijn ervan overtuigd dat Elly met haar ervaring, betrokkenheid en leiderschap ervoor zorgt dat de Lawei ook in de toekomst het bruisend hart en de huiskamer van Drachten en wijde omgeving blijft."