Brand in groene container snel geblust door brandweer

wo 01 februari 2023 17.28 uur

SURHUIZUM - De brandweer van Surhuisterveen rukte woensdag even na 17.00 uur uit voor een brand bij een woning aan de Doarpsstrjitte in Surhuizum. Er was brand ontstaan in een groene container die tegen de berging aanstond.

Dankzij een alerte buurtbewoner werd het brandje tijdig ontdekt. De brandweer had het vuur snel gedoofd na aankomst. De bewoonster was tijdens de brand niet thuis.

