Kinderen zamelen 650 euro in voor schildpaddenopvang

wo 01 februari 2023 17.16 uur

HARKEMA - De kinderen van CBS de Wynroas in Harkema kwamen eind 2022 in actie om geld in te zamelen voor een goed doel. Er was deze keer gekozen voor de schildpaddenopvang in het dorp.

De goede doelen-actie wordt twee keer per jaar georganiseerd en eerder kwamen de kinderen in actie om geld in te zamelen voor Oekraïne waar destijds net de oorlog was uitgebroken.

Leerlingen van de school verzamelden een maand lang flessenbonnen en Poiesz-spaarkaarten. De mooie opbrengst van 650 euro werd afgelopen week overhandigd aan Gerard van der Wijk. Zowel de eigenaar van de opvang als de schildpadden waren er blij mee.