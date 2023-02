Auto's in botsing op kruising in Kollum

di 31 januari 2023 19.28 uur

KOLLUM - Twee auto's zijn dinsdagmiddag met elkaar in botsing gekomen op de kruising Johannes Bogermanstraat met de Van Scheltingalaan in Kollum. Door oorzaak van het ongeval was een voorrangsfout.

Het ongeval vond omstreeks 16.30 uur plaats. In de zwarte auto zat een man uit Kollumerpomp met drie kinderen, ze kwamen met de schrik vrij. In de blauwe auto zat alleen een automobilist uit Kollum die ook met de schrik vrij kwam. De blauwe auto reed op de kruising en wilde rechtdoor, hij zag hierbij de rechts van komende automobilist over het hoofd.

Door de klap kwam de blauwe auto in het gras tot stilstand. De politie kwam ter plaatse om het ongeval af te handelen en heeft een bergingsbedrijf ingeschakeld. Bergingsbedrijf Boersma heeft beide auto's meegenomen.

