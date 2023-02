Provinciale Staten vergadert woensdag in Holwert

di 31 januari 2023 11.58 uur

HOLWERT - De leden van Provinciale Staten in Holwert vergaderen woensdagavond over het project Holwerd aan Zee. De bijeenkomst is vanaf 19.00 uur in MFA De Ynset en live te volgen via www.smashvisuals.nl/livestream.

"It is altyd al wichtich dat Provinsjale Steaten sichtber binne yn de provinsje. Ek as we yn Ljouwert binne. In ûnderwerp as Holwert oan See lient him dêrby útstek foar om it gebiet yn te gean en dêr dan ek dizze gearkomste fan \'e Steaten te hâlden. Dizze kear yn Holwert dus", aldus Wiebo de Vries, de vicevoorzitter van Provinciale Staten.

Lawaai optocht

Dorpsbelang Holwert heeft inmiddels aangekondigd om een lawaai demonstratie te organiseren bij aanvang van de vergadering. Op basisschool De Tijstream zijn maandag al spandoeken gemaakt. De leerlingen krijgen woensdag nog een tasje mee naar huis met een t-shirt en fluitje.

"Maar neem vooral zelf ook dingen mee die herrie maken zoals potten, pannen en deksels." zo luidt de oproep op Facebook.

De ouders en inwoners van Holwert zijn bang dat hun toekomst in duigen valt als het project niet doorgaat. Het project waarmee tientallen miljoenen euro's gemoeid is, is volgens de Holwerters erg bepalend voor de toekomst van hun dorp.

De vergadering is een zogeheten beeldvormende commissie. Statenleden verzamelen dan informatie over een onderwerp. Hierbij kunnen belanghebbenden inspreken, ook publiek is welkom.