Buurvrouwen vliegen 'elkaar in de haren'

vr 27 januari 2023 11.45 uur

LEEUWARDEN - Een handgemeen met een buurtgenote leverde een inwoonster van De Westereen (54) vrijdag bij de politierechter een voorwaardelijke boete van 750 euro op. De vrouw moet aan de buurvrouw bovendien 750 euro smartengeld betalen.

Geen vinger aangeraakt

Het incident vond al weer een tijdje geleden plaats: op 25 maart 2021 reed de buurvrouw met haar auto achteruit het erf af terwijl de verdachte net met haar hondje langsliep. Volgens de Westereense stopte de auto niet. Er zouden wat woorden zijn gevallen, maar ze zou de buurvrouw met geen vinger hebben aangeraakt.

Vuistslag

Dat was niet wat de buurvrouw had verklaard: de verdachte zou haar uit de auto hebben getrokken, haar hebben gekrabd en een vuistslag op het hoofd hebben gegeven. Daar klopte volgens de verdachte helemaal niets van. "Ik kan het wel met mijn mond, ik hoef het niet met mijn handen te doen", zei de vrouw.

Half in auto

Een buurman had gezien dat de verdachte half in de auto van de buurvrouw hing, nadat hij eerst een hoop geschreeuw had gehoord. Volgens de Westereense was de tegenpartij bij de buurman aan de deur geweest en was hem ingefluisterd wat hij moest zeggen. Ook niet juist, volgens de verdachte. "We hebben borst tegen borst gestaan, meer niet".

Eis: werkstraf

De officier van justitie achtte de mishandeling bewezen. Zij sprak van "een ontzettend naar incident". De officier hield er rekening mee dat de verdachte een blanco strafblad had en dat er sindsdien geen andere incidenten zijn geweest. Zij eiste een werkstraf van 30 uur plus 30 uur voorwaardelijk.

Voorwaardelijke boete

Advocaat Ad Speksnijder noemde de verklaring van het slachtoffer "ongeloofwaardig". Speksnijder pleitte voor een algehele vrijspraak. De rechter ging daar niet in mee. Zij achtte het uit de auto slepen van het slachtoffer, het slaan en het krabben bewezen. De rechter legde een voorwaardelijke boete op van 750 euro, met een proeftijd van twee jaar. De Westereense moet 750 euro smartengeld aan de buurvrouw betalen, plus 146 euro voor onder andere reiskosten naar het ziekenhuis en pijnstillers.