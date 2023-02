T-diel negeert motie: (nog) geen zebrapad op Van Sminiaplein

vr 27 januari 2023 10.08 uur

BURGUM - Er komt de komende jaren geen zebrapad op het Van Sminiaplein in Burgum. Een unaniem aangenomen motie hiervoor werd op 24 november 2022 ingediend door raadslid Alex Nijboer (FNP). Wethouder Tytsy Willemsma (ook FNP) zei toen al dat het te vroeg was en ze blijft bij haar standpunt.

In een brief heeft het college van B&W de gemeenteraad geïnformeerd. De aanleg van een zebrapad op de Tjalling H. Haismastraat (bij de Schoolstraat) is wel mogelijk. Dat gaat 2000 euro kosten.

30 km zone

Er zitten volgens het college van B&W meerdere haken en ogen aan het zebrapad op het Van Sminiaplein. Het gebied is al een 30 km zone waar normaliter oversteekmogelijkheden overbodig zouden moeten zijn.

Bouw nog niet klaar

"At dat net it gefal is moat besjoen wurde hoe ’t dy wol sa makke wurde kin. De gebouen dy ’t realisearre wurde, sille dêr ek harren ynfloed op ha. Dêrom binne wy fan betinken dat dit earst klear wêze moat, foar ’t wy bepale (kinne) wat fierder nedich is."

Lastig verfwerk

Ook het idee om een tijdelijk zebrapad aan te leggen, wordt aan de kant gelegd. Het is namelijk moeilijk om de straatstenen succesvol te verven. "Seker yn dizze tiid fan it jier. Ek moat it dan hiel faak oerferve wurde. Dit betsjut dat it sebrapaad yn it strjitwurk oanbrocht wurde moatte soe. Dat jout saneamde "knipskea" wat de sterkte fan de dykkonstruksje minder makket."

Nauwelijks ongevallen

Het gemeentebestuur benadrukt bovendien dat de weg in de afgelopen vijf jaar - objectief gezien - veilig is geweest. Er werden nauwelijks aanrijdingen of ongevallen geregistreerd. Het was wel enige tijd extra druk vanwege de wegwerkzaamheden voor de nieuwe rotonde bij het gemeentehuis. "No ’t dat net mear oan de oarder is normalisearet de subjektive ûnfeiligens ek."

Ander gedr​ag

Het college van B&W verwacht dat het 'shared space' principe zijn vruchten zal afwerken zodra de drie gebouwen klaar zijn. Dan zal alles anders zijn. "Troch it oars belibjen fan de rûmte, sil it ferkearsgedrach him oanpasse." zo is de verwachting.

Toezegging

Raadslid Nijboer liet vrijdag in een reactie op dit nieuwsbericht weten dat hij donderdag een gesprek heeft gehad met wethouder Willemsma. "Der komt wol in sebra, die komt er as de bouwerij klear is". Dit zebrapad krijgt een plekje vanaf de Hillamaweg naar de overkant zodat mensen direct tussen de gebouwen door het centrum van Burgum kunnen inlopen.