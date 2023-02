Dit is waarom treinen langzaam langs Buitenpost rijden

do 26 januari 2023 16.30 uur

BUITENPOST - Sinds deze week rijden alle treinen langzaam langs Buitenpost. Er is namelijk een snelheidsbeperking ingesteld van 40 km/u.

Met een lage snelheid is de veiligheid voor nu geborgd, zo laat woordvoerder Jacqueline Toonen van ProRail weten. "We hebben op deze locatie te maken met het wegschuiven van een stukje grond naast het spoor (bij een talud/grenzend aan een sloot)."

De werkzaamheden om het probleem te herstellen worden binnenkort ingepland. "We willen uiteraard zo snel mogelijk weer harder rijden om geen beperking te hebben in de dienstregeling." aldus Toonen.

De snelheidsbeperking is van kracht tussen het viaduct N358 tot aan het viaduct N355. Voor de machinisten zijn er borden geplaatst die aangeven dat er een beperking van kracht is. Via een wissel rijden de treinen via een ander spoor naar het station.

