Beveiligingscamera's geplaatst bij crisisnoodopvang

do 26 januari 2023 15.49 uur

KOLLUM - Er zijn deze week twee beveiligingscamera's geplaatst bij het Lauwers College aan de Johannes Bogermanstraat 25 in Kollum. In een deel van het gebouw zullen vanaf 1 maart 75 vluchtelingen worden opgevangen in een tijdelijke crisisnoodopvang.

Het besluit voor de komst van de opvang is nog niet officieel genomen. De gemeenteraad van Noardeast-Fryslân vergaderd daar donderdagavond in Kollum over. Dan valt het definitieve besluit. Bij het gemeentehuis in Kollum wordt bovendien donderdagavond een demonstratie verwacht.

De opvang is nodig om de vluchtelingen die momenteel in Gerkesklooster wonen, op te vangen. Deze opvang wordt per 1 maart 2023 gesloten. Op 11 oktober 2022 beloofde burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen de inwoners van Gerkesklooster / Stroobos dat de noodopvang per 1 maart gesloten wordt.