Overval tankstation Dokkum: jeugddetentie, behandeling en werkstraf

do 26 januari 2023 15.05 uur

LEEUWARDEN - De 19-jarige Dokkumer die op 9 juli vorig jaar samen met zijn halfbroer (16) het Shell tankstation aan de Dongeradyk in Dokkum overviel, is donderdag veroordeeld tot een deels onvoorwaardelijke jeugddetentie. En hij moet zich laten behandelen.

Behandeling in kliniek Assen

De rechtbank veroordeelde de Dokkumer tot een jeugddetentie van 240 dagen waarvan 71 dagen voorwaardelijk. Dat betekent dat de jongen niet terug hoeft naar de (jeugd-) gevangenis, het onvoorwaardelijke deel van de straf heeft hij al uitgezeten. Hij moet zich wel laten behandelen in een forensische kliniek in Assen. Daar kan hij morgen (vrijdag) al terecht.

Werkstraf voor halfbroer

De Dokkumer lijdt aan autisme, hij was volgens een psycholoog verminderd toerekeningsvatbaar. Zijn halfbroer is veroordeeld tot een werkstraf van 60 uur plus 63 dagen jeugddetentie waarvan drie dagen voorwaardelijk. Deze verdachte heeft drie dagen in voorarrest gezeten. Omdat hij minderjarig is, hij was 15 jaar toen de overval werd gepleegd, werd zijn zaak twee weken geleden achter gesloten deuren behandeld.

Bereid excuses aan te bieden

Hij kwam nog niet eerder in aanraking met Justitie. Hij is volgens de rechtbank bereid om mee te werken aan hulpverlening en hij heeft zich ook bereid getoond excuses aan te bieden aan de medewerkster van de tankshop. De vrouw heeft volgens de officier van justitie lang last gehad van de confrontatie met de overvallers. Het duo was gewapend met messen.

Vlindermes en neppistool in café

Een onderhoudsmedewerker die ook in de tankshop was, dacht eerst dat het om een grap ging. Hij greep een van de overvallers bij de kraag, tot hij de messen zag. De twee broers gingen er vandoor met geld - 160 euro - en een inderhaast door de halfbroer meegegrist blikje Red Bull. Ze werden dezelfde dag aangehouden.

De 19-jarige heeft zich ook nog schuldig gemaakt aan verboden wapenbezit. Zes dagen voor de overval zagen bezoekers van een café in Dokkum dat de jongen een vlindermes en een neppistool - een gasdrukwapen - bij zich had.