Bejaarden slachtoffer bankpasfraude in Gorredijk

do 26 januari 2023 15.01 uur

GORREDIJK - Een 77-jarige en 89-jarige bewoner uit Gorredijk zijn woensdag het slachtoffer geworden van de zogenaamde bankpas-fraude. Eén van de slachtoffers woont in Woonzorgcentrum de Miente.

Een vooralsnog onbekend gebleven man kwam tussen 17.30 uur en 18.30 uur langs om de bankpassen van de bewoners op te halen en verdween met de noorderzon.

De politie heeft nog een poging gedaan om de dader te vinden via een Burgernet-actie. Deze werd om 18.42 uur uitgedaan. Het zou gaan om een ongeveer 30-jarige man met een een licht getinte huidskleur en een blauwe jas en donkere broek. De man werd die avond niet meer aangetroffen.

De man had zich voorgedaan als bankmedewerker en haalde bij de twee slachtoffers de bankpassen op. Het is nog onbekend of de man ook geld heeft opgenomen met de passen. De politie onderzoekt wat er met de pinpassen is gebeurd en heeft een buurtonderzoek opgestart.

Politie-woordvoerder Matthijs van Houten roept mensen op om altijd alert te zijn. "Een bankmedewerker belt nooit op met de melding dat er iets mis is met de rekening of het verzoek om bankgegevens af te staan."

Van Houten adviseert om in zo'n geval altijd op te hangen en zelf de bank te bellen. En als er iemand voor de deur staat? "Geef dan nooit iets af en bel direct de politie via 112." Bij een snelle melding zou de politie de dader in de kraag kunnen vatten.