Werkstraffen voor ‘explosie van geweld’ op de Kaden

di 24 januari 2023 17.15 uur

LEEUWARDEN - Donderdag moesten vijf jeugdige Drachtsters, in de leeftijd van van 17 tot 20 jaar, zich voor de rechter verantwoorden voor een geweldincident dat bijna een jaar geleden had plaatsgevonden op de Kaden, het uitgaansgebied van Drachten. Een man was door een groep van negen jongens mishandeld.

Meervoudige kamer

Vijf van de negen verdachten stonden dinsdag terecht, drie man bij de kinderrechter. Zij waren nog minderjarig toen het slachtoffer in de nacht van 26 februari vorig jaar voor café De Swetser werd mishandeld. De uitspraken van alle zaken waren openbaar. De overige verdachten zullen zich voor de meervoudige kamer moeten verantwoorden.

Explosief geweld

Er was eigenlijk geen enkele aanleiding tot wat rechter Nynke Vlietstra "een explosie van geweld" noemde. Het latere slachtoffer stond te praten met een uitsmijter toen een van de verdachten zijn woede op hem richtte. De jongen was boos omdat hij zijn jas niet mocht pakken. In eerste instantie bleef het beperkt tot wat duw- en trekwerk, tot de situatie een kwartier later alsnog escaleerde.

Blijvend litteken

Het slachtoffer werd hard geraakt, wat later ook zou blijken uit het letsel. De man werd afgevoerd naar het ziekenhuis met een op twee plaatsen gebroken kaak, een gebroken neus en overal schaafwonden en bloeduitstortingen. Hij moest een paar weken vloeibaar voedsel eten en hij houdt aan de mishandelingen een blijvend litteken in zijn gezicht over.

PTSS vastgesteld

Hij werd geslagen en geschopt. "Overal waar ze hem maar konden raken", merkte officier van justitie Erik Veen op. Een man die geprobeerd had de boel te sussen, had ook klappen gekregen, maar verder geen noemenswaardig letsel opgelopen. Bij het andere slachtoffer werd een posttraumatische stressstoornis (PTSS) vastgesteld. Hij moest in therapie.

Vrijgesproken van toebrengen zwaar lichamelijk letsel

Rechter Vlietstra paste bij alle verdachten het jeugdstrafrecht toe, ook bij de twee meerderjarigen. De vijf kregen werkstraffen, variërend van 40 tot 100 uur. Alle vijf werden ze vrijgesproken van het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. De rechter oordeelde dat niet bewezen kon worden dat deze verdachten verantwoordelijk waren voor het kaakletsel van het slachtoffer. Vlietstra wees wel een schadevergoeding van 4000 euro toe.