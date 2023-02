It Koartling Buitenpost weer open met (tijdelijk) nieuw bestuur

di 24 januari 2023 09.33 uur

BUITENPOST - Sociaal-cultureel werk It Koartling in Buitenpost is weer open en de activiteiten zijn weer opgestart. "We hebben afgelopen dagen goede gesprekken gehad met onder andere Plaatselijk Belang en de gemeente," zegt tijdelijk voorzitter John Orie. "We zijn blij dat we weer open zijn en mensen kunnen verwelkomen. Maar extra vrijwilligers zijn hard nodig om deze ontmoetingsplek in stand te houden!"

Vorige week sloot It Koartling haar deuren door het vertrek van bestuursleden en een tekort aan vrijwilligers. Het tijdelijke bestuur, wat is voorgedragen door Plaatselijk Belang, wil zo snel mogelijk naar een permanente situatie. It Koartling draait volledig op vrijwilligers en het is steeds lastiger om deze te vinden.

"Veel inwoners vinden het belangrijk dat er sociaal-culturele activiteiten in het dorp worden georganiseerd. Maar dat is niet mogelijk zonder vrijwilligers," zegt Orie. "Daarom bij deze ook een dringende oproep aan een ieder om zich als vrijwilliger aan te melden als je wilt helpen bij activiteiten of je bestuurlijk wilt inzetten."