Complete cast musical 'De Tocht' bekendgemaakt

ma 23 januari 2023 18.36 uur

LEEUWARDEN - Op het ijs van de Elfstedenhal in Leeuwarden zijn maandag de acteurs van musical 'De Tocht' gepresenteerd. Nandi van Beurden, Wolter Weulink, Theo Martijn Wever, Jolijn Henneman, Boy Ooteman, Maike Boerdam, Thijs Meester en het ensemble brengen na 25 jaar de Elfstedentocht tot leven. Het belooft een onvergetelijke voorstelling te worden.

Meer dan 600 acteurs deden de afgelopen maanden auditie voor Musical De Tocht. De cast van de musical bestaat uit maar dan 60 spelende, zingende en schaatsende acteurs.

De Elfstedentocht is meer dan alleen een sportieve uitdaging, het is een verhaal van emoties, ontmoetingen en overwinningen. De voorstelling brengt dit verhaal tot leven door een van deze unieke verhalen te laten zien, van persoonlijke uitdagingen tot de ontmoetingen met vreemden.

In deze spectaculaire muzikale theaterbeleving word je meegezogen in het indrukwekkende verhaal van vijf vroegere schaatsvrienden, Nandi, Wolter, Theo Martijn, Jolijn en Boy, die elkaar in de loop der jaren door ruzie en afgunst uit het oog verloren zijn. Maar in hun jongere jaren deden ze elkaar een belofte: als De Tocht ooit nog een keer komt, dan rijden we hem samen uit.

Nu de dag eindelijk daar is blijkt er veel meer op het spel te staan dan alleen het halen van het kruisje aangezien één van de vrienden een geheim bij zich draagt. Is de band van vroeger sterk genoeg? Of zijn de geslagen barsten te diep en verliezen ze op de Bonkevaart meer dan ze vooraf hadden kunnen bedenken.

De musical De Tocht is vanaf het najaar in Leeuwarden te zien en gaat 1 oktober in première. Met een 360 graden ijsvloer van 2.000m2 en de nieuwste theatertechnieken, zullen 1.460 toeschouwers iedere avond de Elfstedentocht samen beleven met de hoofdpersonen in een verhaal dat alles in zich heeft.