Werkt kaarten tellen bij online blackjack?

ma 23 januari 2023 14.45 uur

LEEUWARDEN - Kun je kaarten tellen bij online blackjack? Ja, dat kan! Maar, moet je en hoe werkt het tellen van kaarten in blackjack in een online casino eigenlijk? Daarover vertellen we je meer in dit artikel!

Het onderwerp kaarten tellen bij online blackjack is zeer controversieel. Hoewel het ongetwijfeld een krachtig hulpmiddel is voor spelers die hun winkansen willen vergroten, wordt het afgekeurd door veel doorgewinterde veteranen van het spel. Maar is het illegaal? Zo niet, kun je dan kaarten tellen tijdens het spelen van online blackjack en ermee wegkomen? Nou, dingen zijn niet zo zwart-wit als je zou denken. Daarom raden we je aan om comfortabel te gaan zitten, een warme drank te pakken en te genieten van de rit!

Hoe werkt het tellen van kaarten bij blackjack?

Het basisprincipe van kaarten tellen ligt in het feit dat de winnende kansen veranderen met elke gespeelde kaart. Met sommige kaarten die buiten gebruik zijn, verschuift het machtsevenwicht van de ene naar de andere kant, wat de uiteindelijke uitkomst kan beïnvloeden... ervan uitgaande dat de speler de veranderingen kan volgen en er zijn voordeel mee kan doen.

Is kaarten tellen bij online blackjack illegaal?

Kaarten tellen bij online blackjack is niet illegaal. Maar alleen omdat het geen strafbaar feit is, wil nog niet zeggen dat online casino's je het laten doen. In de meeste casino's wordt het tellen van kaarten beschouwd als valsspelen en zal resulteren in een ban. Sites voor online gokken kunnen je dus van hun goksite schoppen als ze zien dat je kaarten telt. Ik weet het; het is niet eerlijk. Maar goed, casino's zijn organisaties met winstoogmerk die er niet van houden als spelers kaarten tellen om grote potten te winnen. Een ander ding dat je kan en zal verbannen, is het gebruik van software van derden voor het tellen van kaarten bij online blackjack. Laten we hier iets duidelijk maken:

Zelf kaarten tellen is niet illegaal, maar wordt in de meeste casino's als valsspelen beschouwd

Het gebruik van software/apparaten van derden voor het tellen van kaarten is illegaal en kan je in de problemen brengen

Kun je bij online blackjack kaarten tellen?

Kaarten tellen bij online blackjack is geen mythe. Maar er zijn enkele regels die je moet volgen. Blijf om te beginnen weg van standaard blackjack-spellen. We hebben het over volledig RNG -spellen (Random Number Generator) die vrijwel bestand zijn tegen het tellen van kaarten. De juiste kaartentelomgeving op online blackjack-sites zijn de live dealer-tafels. Dat is waar het plezier zit! Dat is waar je je vaardigheden kunt laten zien en kunt proberen je winst te maximaliseren. Een ander ding dat je in gedachten moet houden, zijn de regels van de tafel waaraan je wilt deelnemen. Het aantal kaartspellen dat in het spel is, varieert meestal van de ene plaats tot de andere, en dat aantal is van essentiële waarde voor je kaarttelstrategie. Maar wees voorzichtig, want online casino's beschikken over geavanceerde technologie om het gedrag van spelers te volgen. Als het je betrapt op het tellen van kaarten, word je waarschijnlijk verbannen.