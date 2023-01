Vermiste Berner Sennen na twee weken weer thuis

za 21 januari 2023 16.04 uur

MûNEIN - Goed nieuws vanuit de Trynwâlden. De vermiste Ben is weer thuis. De Berner Sennen hond werd door een boer gevonden in een weiland in Mûnein. De boer was op de hoogte van de vermissing via social media en omdat er eerder al meerdere zoektochten op touw gezet waren.

De 12-jarige hond verdween op 5 januari. Het baasje dacht dat de hond mogelijk is geschrokken van vuurwerk. Daarna was hij in geen velden of wegen meer te bekennen.

Er werd met tientallen mensen gezocht naar Ben maar op dat moment nog zonder resultaat. Martine Nauta maakte het goede nieuws bekend op Facebook.