Eerste nachttrein naar Schiphol Airport met optredens van ESNS

za 21 januari 2023 12.46 uur

GRONINGEN - Arriva reed vrijdagnacht de eerste nachtrit met de nachttrein vanuit Groningen naar Schiphol.

Ongeveer 65 passagiers stapten vanuit Groningen in de trein. Op de tussenstations stapten nog pakweg 30 reizigers in.

In samenwerking ESNS (Eurosonic Noorderslag) traden er onderweg vier (alumni) Hit the North acts op in de trein: Fred Goverde, Them Dirty Dimes, Esther de Jong en DJ Coco Coquelicot. De nachttrein Groningen-Schiphol is samen met de nachttrein Maastricht-Schiphol de eerste verbinding in Nederland in de zogenaamde Open Toegang.

Ode aan de nacht

Voor de nachtreiziger, voor de nachtwerker en de feestvierder in de nacht: voor de ene reiziger is het de trein aan de vooravond van een geweldige vakantie, voor de ander is het de trein naar zijn of haar werk en weer een ander gaat het nachtleven in een andere stad ontdekken.

Gijs de Groot, leadzanger van Them Dirty Dimes geeft aan: "Het was echt heel leuk! Iedereen was zo enthousiast. Samen vertrek je middenin de nacht naar Schiphol en onderweg leer je elkaar beter kennen. Ook kunnen we zo na een optreden in Amsterdam weer vroeg terugreizen naar Groningen."

Naast de optredens van de artiesten waren er lekkere hapjes en drankjes en was de trein in stijl van de nacht verlicht.

De verbinding met de randstad

Het noorden en oosten worden met de nachttrein vanaf nu iedere vrijdagnacht verbonden met grote steden en Schiphol. De trein vertrekt vanuit Groningen om 01.48. Via Assen, Zwolle, Lelystad, Almere en Amsterdam-Zuid komt de nachttrein om 03.51 uur aan op Schiphol. Via dezelfde route rijdt de trein om 05.07 uur terug en komt om 07.22 uur aan in Groningen.

Ticket altijd €10

Een ticket voor de nachttrein kost €10 en is te koop via glimble, de reisapp van Arriva. De reiziger ontvangt dan een QR-code waarmee de poortjes worden geopend. Het ticket heeft een vaste prijs, ongeacht vanaf welk station een reiziger meereist. Let op: reizigers kunnen niet met de OV-chipkaart reizen omdat deze nachttrein onder een ander tarief valt.

Op www.arriva.nl/nachttrein vinden reizigers meer informatie, zoals de dienstregeling en antwoord op veel gestelde vragen.