BMW eindigt in de sloot na glijpartij op Centrale As

za 21 januari 2023 10.14 uur

BURGUM - Een BMW eindigde zaterdagochtend omgedraaid in de sloot langs de Centrale As bij Burgum. Tussen het aquaduct en de ovonde was een dun laagje sneeuw gevallen waarbij de sneeuw vooral op de linker rijstrook bleef liggen.

Door onbekende oorzaak raakte de bestuurder van de BMW van de weg en kwam gedraaid in de sloot tot stilstand. De politie is ter plaatse gekomen om de rechter rijstrook af te sluiten voor het verkeer in afwachting van een berger.

Voor zover bekend is er niemand gewond geraakt bij het ongeval. In regio rondom Burgum was vrijdagnacht een dun laagje sneeuw gevallen.

Volgens een getuige die op de andere kant van de weg reed, raakte de bestuurder van de BMW de aanhangwagen waarna het voertuig in de vangrail schoof en daarna al tollend van de autoweg raakte.

FOTONIEUWS