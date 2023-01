Meerdere brandstichtingen in Harkema

za 21 januari 2023 09.51 uur

HARKEMA - De brandweer van Surhuisterveen moest vrijdagnacht tweemaal uitrukken voor brandstichtingen in Harkema. Om 0.10 uur ging de pieper voor een brand aan het Ds Tiesingaplein in Harkema. Er stond huisraad naast een flat in brand. Met een straal lage druk was het vuur snel gedoofd.

Anderhalf uur later ging de brandweerpieper opnieuw voor een brand aan het Ds Tiesingaplein. Nu stond er 10 meter verderop een huisvuilcontainer, een schuttingdeel en huisvuilzakken in brand. Ook dit brandje was snel geblust. De container ging volledig verloren.