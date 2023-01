Bestuurder botst op geparkeerde camper en gaat er vandoor

vr 20 januari 2023 18.37 uur

FEANWâLDEN - Een automobilist is vrijdag tegen een geparkeerde camper gebotst in Feanwalden. Na de aanrijding ging hij er direct vandoor. Het ging mis op de Sûkereistrjitte. De bestuurder vloog uit de bocht en reed dwars door het hekwerk heen. Hij eindigde tegen de camper.

Het ongeval vond net voor 18.00 uur plaats. De auto liep bij het ongeval schade op en heeft mogelijk twee lekke banden. Volgens buurtbewoners gaat het om een grijskleurig voertuig en vluchtte de automobilist weg over de Swette richting Kuikhorne.

Bestuurder aangetroffen

De politie is direct op zoek gegaan naar de bestuurder en het betrokken voertuig. De man is even later alsnog aangetroffen. Hij is meegenomen in een politieauto en ze zijn gezamelijk naar de ongevalslocatie gereden. De bestuurder is in gesprek gegaan met de eigenaar van de camper en gaf aan bereidwillig te zijn om de schade op te lossen.

