Dode gevonden bij Oostmahorn

vr 20 januari 2023 17.18 uur

EANJUM - Bij Oostmahorn is vrijdagmiddag een overleden persoon aangetroffen. Dat heeft de politie vrijdag bekend gemaakt. Het lichaam werd omstreeks 16.45 uur gevonden.

Eerder op de dag was er ook een vermissing in de omgeving van Anjum. Er werd verzocht uit te kijken naar een 59-jarige vrouw die te voet was vertrokken. Het is onbekend of het gaat om deze vrouw.

De politie liet vrijdagavond laat weten dat uit het onderzoek is gebleken dat de overleden persoon uit de gemeente Noardeast-Fryslân komt en eerder als vermist is opgegeven. "We sluiten uit dat er sprake is geweest van een misdrijf."

