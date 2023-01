Drankrijder (21) rijdt tuin in van woning in Hantum

vr 20 januari 2023 17.00 uur

LEEUWARDEN - In de nacht van 10 januari 2021 had een 21-jarige man zijn auto de tuin van een woning aan de Stasjonswei in Hantum in gestuurd. De bestuurder had teveel gedronken.

Veel geluk gehad

Vrijdag zat de Wierumer tegenover rechter Tom Wolters. De rechter attendeerde de verdachte erop dat hij heel veel geluk had gehad. De man was met zijn auto, een VW Caddy, door de berm, over een fietspad en dwars door een hek de tuin van de woning aan de Stasjonswei in Hantum in gereden. De auto kwam tot stilstand tegen een boom.

Inzittenden droegen geen gordels

De verdachte en zijn bijrijder droegen beide geen gordels. Volgens de politie zat het interieur van de auto onder het bloed. De Wierumer blies 510 ug/l. Als beginnend bestuurder zat hij daarmee bijna zes keer boven de toegestane 0,88 ug/l. Hij zei dat hij "een paar biertjes" had gedronken en een bocht naar links had gemist.

Alle schade betaald

De rechter merkte op dat hij wel meer dan een paar biertjes op moet hebben gehad. De Wierumer had alle door hem aangerichte schade betaald. Volgens zijn advocaat was hij na het ongeval zo’n 10.000 euro armer, een verplichte cursus bij het CBR meegerekend. De VW was total loss.

Boete en rijontzegging

Dat hij netjes de schade had afgewikkeld was positief vond rechter Wolters. De rechter volgde het voorstel van de officier van justitie en veroordeelde de man tot een boete van 500 euro en een rijontzegging van vier maanden. Hij is het rijbewijs al vier maanden kwijt geweest en hoeft het dus niet opnieuw in te leveren. "Ik vind eigenlijk dat u er niet gek vanaf komt", zei de rechter tot slot.