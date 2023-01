Werkstraf voor duo voor geweld op laatste stapavond voor lockdown

vr 20 januari 2023 16.20 uur

LEEUWARDEN - Twee Drachtsters die in november 2021 betrokken waren bij ongeregeldheden op De Kaden, zijn vrijdag wegens mishandeling en openlijke geweldpleging veroordeeld tot werkstraffen.

De Kaden veranderde die nacht in een slagveld waarbij de politie uiteindelijk de straat moest 'schoonvegen'. Het was de laatste stapavond in de horeca voordat de lockdown inging. De twee verdachten, 19 en 21 jaar oud, hadden op deze avond andere stappers mishandeld.

Vrouw gebroken neus geslagen

De 19-jarige Drachtster kreeg een werkstraf van 60 uur waarvan 20 uur voorwaardelijk, hij had iemand in het gezicht geslagen. Zijn medeverdachte werd ervan verdacht dat hij twee mensen, waaronder een vrouw, een gebroken neus had geslagen.

Drie anderen hadden ook klappen gekregen. De Drachtster gaf de meeste feiten waarvan hij werd beticht toe, maar bij de politie had hij ontkend dat hij de vrouw had geslagen.

'Raar gedrag'

Een deel van de mishandelingen was gefilmd, de beelden werden vertoond in de rechtszaal. De rechter sprak van "raar gedrag". "Ik snap hier helemaal niks van. De beelden zijn heel naar om te zien". De 19-jarige was dronken, hij zei dat het "eenmalig" was. "Het zal niet meer voorkomen", beloofde hij. De andere verdachte had alleen een blowtje gehad.

Forse schadevergoedingen

Met het slachtoffer die als eerste klappen van hem kreeg had hij naar eigen zeggen een conflict. "Ik verloor een beetje de controle", aldus de Drachtster. Hij moet forse schadevergoedingen betalen, met name voor de medische kosten. De slachtoffers claimden duizenden euro’s, een groot deel van de vorderingen werd toegewezen.

Onrustig op De Kaden

De rechter veroordeelde de 21-jarige tot een werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. Het was zijn laatste kans, waarschuwde de rechter. De officier had drie maanden cel geëist plus twee maanden voorwaardelijk.

Het was tijdens de laatste horeca-avond voor de lockdown erg onrustig op de Kaden. Na sluitingstijd stonden honderden stappers op straat, waar het al snel escaleerde. Er ontstonden verschillende vechtpartijen. Uiteindelijk werd de straat schoongeveegd door agenten met wapenstokken.